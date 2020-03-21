أستاذة باطنة تقدم 11 نصيحة لعبور الأسبوع الخطير في مواجهة كورونا

نشرت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب القصر العيني، نداء عاجل لمتابعيها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجهة خلاله، عدة نصائح للمرور سالمين من الأسبوع المقبل، بما يحمله من خطورة متعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت شلتوت: "بالله عليكم الأسبوع دا إن شاء الله هيعدي علي خير، ودا أخطر مرحلة، هيتحدد عليها حاجات كتير أوي".

وقدمت شلتوت بعض النصائح كما يلي:

1- اللي يخرج من البيت اللي بيروح شغله ومش عارف ياخد إجازة فقط.

2- اللي ينزل من البيت فرد واحد فقط، هو اللي يقوم بالمشتريات والتسوق وكل شيء، وياريت يجمع كل حاجة في نزلة واحدة.

3- كل واحد عند رجعة إلى البيت، يخلع حذائه خارج المنزل ويطهر بأي شيء حتى لو ميه وخل، ولو مفيش يبقي يدخل يفضي المشتريات اللي معا، ويغسل أيده بماء وصابون، قبل لمس اَي شخص في البيت.

4- على كل رب أسرة، منع الأولاد من الخروج بدون داعي والالتزام في البيت بالإجبار .

5- ممنوع استقبال اَي زيارات أو ضيوف، خصوصا الأسبوع دا.

6- ممنوع طلب أكل جاهز من برة ديلفري، خصوصا الأسبوع دا.

7- عند شراء اَي مخبوزات عيش فينو لازم تمشي علي النار أو بالبلدي تأمره.

8- كل واحد يتعامل على أنه مصاب، وإن اللي حواليه مصابين خد الموضوع بجدية اَي نعم كله مقدر ومكتوب، لكن دينا بيقول نأخد بالأسباب والوقاية خير من العلاج.

9-اَي حد يشك في شخص يعرفه يظهر عليه أعراض كورونا برجاء الاتصال على رقم الطوارئ.

10-بالنسبة للناس المجبرة على الخروج، سواء للعمل أو التسوق، لو مش متوافر معاك اَي معقم، خلي معاك مناديل واستخدم المناديل أو الجاوندي اللي بستخدم مره واحدة فقط، حاول تستخدم اَي حاجز على أنفك منديل كمامة اَي شيء.

11- البعد كل البعد عن التجمعات، ودايما يكون في مسافة على قدر المستطاع بينك وبين الأشخاص.

ياريت نلتزم والأسبوع دا يعدي على خير، هو أهم أسبوع.

واختتمت: "هيغير كتير من مستقبلنا، خليك إيجابي وشير في الخير، ابتغاء مرضات الله، وداوو مرضاكم بالصدقة".