سيكون جاهزا خلال أسابيع.. تعرف على علاج كورونا الذي أعلنت عنه "سانوفي"

للمرة الثانية خلال 3 أيام، خرجت شركة "سانوفي" الفرنسية، لتعطي بارقة أمل، حول إمكانية علاج فيروس كورونا المستجد، عن طريق مادة "هيدروكسى كلوروكوين"، المصنوع منها دواء "بلاكينيل".

وقالت رئيس مجلس إدارة الشركة في مصر والسودان، الدكتورة كريستيل صغبيني، إن الشركة تعمل على تطوير لقاح لمنع الإصابة بالفيروس: "وسائل الإعلام الأوروبية تحدثت عن هيدروكسى كلوروكوين، ومدى فاعليتها في مواجهة الفيروس، وهي المادة التي نستعملها".

ولفتت، إلى أنه منذ 3 أيام، ظهرت بوادر لفاعلية لهذه المادة في علاج الفيروس، وذلك في فرنسا، موضحةً أنه جرى عمل اختبارات لـ36 مريضًا بالفيروس، قائلةً: "كان المرضى مصابون بالفيروس، و26 منهم حصلوا على العلاج، وبعد 6 أيام، عُولج 70% منهم بالمرض، وحتى الآن، لا توجد أبحاث سريرية، لتأكيد الأمر بشكل كبير، والحكومة الفرنسية ستجرب الدواء على عدد أكبر من المرضى.

الصيدلي هاني سعد تحدث لـ"الوطن"، عن أهم خصائص ومواصفات واستخدامات دواء "بلاكنيل"، المصنوع من مادة "هيدروكسى كلوروكوين"، المحتمل استخدامه لعلاج كورونا.

يعتبر بلاكنيل، أقراص تستخدم في الأساس التهاب المفاصل والتهابات الجلد الحساس، حيث يحتوى على المادة الفعالة "هيدروكسى كلوروكين"، وهو أحد العقاقير المستخدمة لمنع وعلاج الإصابة بمرض الملاريا الناجمة عن لدغات البعوض، إلا أنه أثبت فعالية في علاج الأمراض الروماتيزمية، ويستخدم في علاج مرض الذئبة الحمراء، حيث يقلل من احتمالية حدوث نشاط المرض، ويحسن الأعراض الجلدية له.

دواعي استعمال أقراص بلاكنيل

-يستخدم فى علاج الذئبة القرصية، التي تؤثر على الجلد، والتهاب المفاصل الروماتويدي، بالإضافة إلى علاج الذئبة الحمراء.

-يستعمل في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي اليفعي، كما يمكن أن يعالج الذئبة الحمامية القرصية والجهازية، بالإضافة إلى مشكلات الجلد الحساس تجاه أشعة الشمس.

الآثار الجانبية لأقراص بلاكنيل

في بعض الأحيان، يسبب بلاكنيل بعض الأآثار الجانبية، مثل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في التنفس وتورم الوجة والكفين، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان وفقدان الشهية كما يمكن أن يسبب آلام في المعدة والشعور بالتوتر.

كما أنه أحيانا، يسبب ضعف في عضلة القلب، وارتفاع ضغط الدم والشعور بالصداع، كما يمكن أن يسبب التهاب الأعصاب الطرفية والأرق، كما يمكن أن يحدث آلام في العضلات، مع الأخذ في الاعتبار، أن تلك الأعراض، يحدث بعضها ولا يحدث الآخر، كما أنه من المحتمل ألا تحدث نهائيًا.

موانع استعمال بلاكنيل

أكد الصيدلي، وجود بعض الحالات التي لا يمكن لأصحابها استخدام بلاكنيل، وهم الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية لإحدى مكونات العلاج أو أي مكون آخر من مكونات الدواء الأخرى.

كما أنه لا يستخدم لمن يعانون من نقص وظائف الكبد والكلى، وكذلك من لديهم مشكلات خطيرة بالمعدة والأمعاء، ولا يمكن استخدامه خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية.

ويتوفر بلاكنيل في الصيدليات، في عبوة تحتوي على 6 شرائط، ويبلغ سعرها 90 جنيهًا، أو في عبوات أصغر تحتوي على 3 شرائط أو شريطين.