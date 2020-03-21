فيديو.. طبيب: "اللي عنده دم يقعد في بيته.. متنزلش إلا لو عندك مصيبة"

تداول نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطبيب يوجه بعض النصائح والإرشادات بخصوص فيروس كورونا.

ونصح الطبيب، بطرد أي شخص من المنزل لا يصدق وجود فيروس كورونا، ولا يتخذ الإجراءات الوقائية.

وأضاف غاضبًا: "أي شخص بيقول فيه كورونا ولا لا، ده بني آدم غبي وأحمق، ومالوش وجود في الدنيا، ومينفعش يتكلم معاه أصلا، لأن الأعداد اللي في مصر بتزيد ولو الموضوع اتنشر مصر كلها هتتاكل في كام يوم".

وتابع: "الأسبوع اللي احنا فيه ده، كل الناس مستنيين الأسبوع ده، لأن دي الأرقام، اللي هتفرق يا إما مصر تركب الطيارة وتبقى زي إيطاليا، ونقعد الأسبوع الجاي نندب حظنا، ونشوف هنعالج مين، ونشوف مين يموت، يا إما مصر تلحق نفسها وتفلت زي الصين".

وأضاف غاضبًا: "كل واحد يتهد في بيته، وكل واحد يقعد في بيته اللي عنده دم يقعد في بيته ومتنزلش، إلا لو عندك مصيبة وكل غبي بينزل يتدلع يتلم في بيته، وكل غبي نازل يتسكع في الشارع، يقعد في بيته، وكل غبي بيركب مواصلات على حاجات فاضية، يقعد في بيته، واللي يعرف حد يقعده في بيته".

واستطرد: "ولو أنت مش نازل عشان حاجة مهمة، اترزع في بيتك، لأن أنت مش هتموت نفسك أنت هتموتنا كلنا، كبار وصغيرين وعواجيز وأطفال"، مشددًا: "لو كل واحد حمى 10 هنفلت كتير".

واستنكر الطبيب نزول الناس لصلاة الجمعة: "السعودية قفلت المسجد الحرام، وأنتوا خلاص الصلاة مقطعة السجاجيد؟ أنا بنصح بمنع الصلاة في الجوامع المقفولة، بلاش لأنها خطر".

وقال الطبيب: "250 حالة في 5 أيام، دي مصيبة، واحنا معندناش حماية ولا فيه مدرسة ولا جامعات، ونازلين تعملوا ايه، والناس في الشوارع، وشباب راكنين على النواصي"، متسائلًا: "فيه إيه ضاقت الدنيا اليومين دول ولا هو الممنوع مرغوب".

واختتم الفيديو: "مش هنصدق إلا لما نموت، ونلاقي نفسنا جثث في الشوارع، اعقلوها وشغلوا دماغكم، حرام عليكم".