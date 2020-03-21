عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين تجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان.

وأكد حرس السواحل الياباني سقوط الصاروخ في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

من جهتها، نقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان لجيش كوريا الجنوبية قولها، إن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا لم تحدد طبيعته" شرقي شبه الجزيرة الكورية.

وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية ذكرت أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على إجراء تدريبات لقوات المدفعية التابعة للجيش، يوم الجمعة.

كما أعلنت كوريا الشمالية أنها ستعقد اليوم دورة البرلمان، قال محللون إنها قد تجمع 700 من كبار المسؤولين في البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت كوريا الشمالية قذائف أثناء مناورات عسكرية، بحسب معطيات جيش كوريا الجنوبية، فيما دعتها الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات حول برنامجها النووي.