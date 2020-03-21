الطقس اليوم السبت 21-3-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود السبت، الطقس في القاهرة الكبرى، بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما سيكون في الوجه البحري، باردا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وفي السواحل الشمالية الغربية، سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة، إلى متوسطة، على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، سيكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي جنوب الصعيد، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 10 18

شبين الكوم 10 17

طنطا 10 17

دمنهور 11 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 12 17

مطروح 10 17

السلوم 10 18

سيوة 07 18

بورسعيد 12 17

دمياط 12 17

الزقازيق 10 17

الإسماعيلية 09 18

السويس 11 17

العريش 09 16

رفح 09 15

رأس سدر 12 18

نخل 06 16

نويبع 15 21

طابا 10 16

كاترين 03 12

الطور 13 21

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 13 22

مرسى علم 15 22

الفيوم 09 19

بني سويف 09 19

المنيا 07 20

أسيوط 07 20

سوهاج 09 21

قنا 10 22

الأقصر 11 23

أسوان 14 24

أبوسمبل 14 26

الوادي الجديد 10 23

شلاتين 18 26

أبو رماد 18 25

حلايب 20 24

رأس حدربة 19 23

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 16 32

المدينة 11 27

الرياض 16 29

المنامة 19 27

أبوظبي 22 32

الدوحة 22 27

الكويت 13 28

دمشق 02 11

بيروت 11 15

عمان 03 09

القدس 05 09

غزة 09 16

بغداد 09 21

مسقط 24 28

صنعاء 11 24

الخرطوم 21 36

طرابلس 15 23

تونس 13 17

الجزائر 12 16

الرباط 10 19

نواكشوط 18 30