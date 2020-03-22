"خواكين" في حملة جديدة للدفاع عن الحيوانات: كن نباتيا

بالشراكة مع المؤسسة غير الربحية "Los Angeles Animal Save"، يقدم الممثل خواكين فينيكس، حملة جديدة، الغرض منها الحفاظ على الحيوانات وتشجيع الناس على تناول الطعام النباتي.. بحسب موقع "Vegnews".

وتم عرض لوحات إعلانية بالشوارع، بها صورة "خواكين" وتحمل رسالة: "أحفظ الحيوانات.. كن نباتيا".

ومن المعروف أن «خواكين» نباتي منذ طفولته، فقد تأثر أثناء مشاركته برحلة في قارب لصيد الأسماك، بعد رؤيته طريقة صيدها وإلقائها بعد ذلك بطريقة سيئة بحسب موقع "IMDB".

ولخواكين فينيكس، مشاركة مهمة فى الفيلم الوثائقي "Earthlings"، الذي يوضح الجرائم التي يرتكبها البشر في حق الحيوان، الفيلم إنتاج 2005، ومن إخراج شون مونسون، وتم تصويره عن طريق كاميرات مخفية بأماكن مختلفة، منها المجازر، وسائل شحن الحيوانات، وأماكن تدريبها بالسيرك، وأماكن الصيد وغيرها.

واستغرق تصوير الفيلم 6 سنوات حتى الانتهاء منه، بسبب صعوبة الحصول على لقطات مصورة بالكاميرات المخفية.

وقال "خواكين"، أثناء تسلمه جائزة أوسكار: "أعتقد أننا أصبحنا منفصلين جداً عن العالم الطبيعى، كثيرون منا مذنب ويتبع وجهة نظر أنانية، ونعتقد أننا مركز الكون، ونذهب إلى العالم الطبيعي وننهب موارده.. ونقوم بتلقيح بقرة بشكل مصطنع ونسرق طفلها، رغم أن صرخاتها من الألم لا تخفى عن الأعين.. ثم نأخذ حليبها المخصص للعجول ونضعه فى قهوتنا وحبوبنا".

واستكمل "خواكين": «أنا كثيراً ما أفكر فى القضايا التى تحزننا، وأعتقد أنه سواء كنا نتحدث عن المساواة والعنصرية أو حقوق الإنسان أو حقوق السكان الأصليين أو حقوق الحيوان فإننا نتحدث عن مكافحة الظلم، وأعتقد أننا بحاجة إلى التضحية من أجل البيئة وجميع الكائنات الحية".