"امسك مخالف".. نواب يشيدون بمبادرة "الوطن": "جاية في وقتها"

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالمبادرة التي أطلقتها جريدة "الوطن" تحت عنوان "امسك مخالف" لتلقي البلاغات من المواطنين عن مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، بهدف مواجهة السلوكيات الخاطئة التي قد يقوم بها البعض بعدم تنفيذ قرار الغلق، أو الالتفاف عليه، وكذلك عدم الالتزام بالقرارات الإجرائية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، الأمر الذي قد تترتب عليه نتائج كارثية.

عبد الحميد كمال: مبادرة "امسك مخالف" تهدف لزيادة وعي المواطن

وقال النائب عبد الحميد كمال، إننا نحتاج زيادة الوعي لدى المواطنين خاصة في الأحياء الشعبية في كل المحافظات، ومبادرة "الوطن" تصب في هذا الاتجاه، لأن مشاركة الناس في زيادة الوعي والإبلاغ عن المخالفات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية يسهل من مهمات الدولة التي قامت بمجهود كبير للوعي ولتطهير الأماكن المختلفة، وهنا يأتي دور المواطن في أن يقوم بمجهود مماثل لمساعدتها وذلك يكون بالالتزام بما تقوم به وبما تنبه عليه من منع للتجمعات وضرورة التزام المخالفين.

هالة موسى: "امسك مخالف" تسهم في تقليل نسب الأضرار المتوقعة

وقالت الدكتورة هالة حسن موسى عضو مجلس النواب، إن حملة جريدة "الوطن" تسهم في دعم مجهودات الدولة، وتابعت: "لمسنا مواطنين كثر التزموا وتوقفوا عن التجمعات لكن هناك كثيرون لا يزالون يواصلون تحدي الوعي ويقيمون أفراحا ويتجمعون في مقاه ويغلقوها عليهم كنوع من "العِند"، وهم بحاجة لتبصيرهم بخطورة الموقف وعدم الاستهتار به، ولذلك فإن مثل هذه الحملة "امسك مخالف" تسهم في تقليل نسب الأضرار المتوقع حدوثها لمثل هذه التصرفات من بعض المواطنين.

عماد محروس: "امسك مخالف" جاءت في وقتها

وثمن عماد محروس عضو مجلس النواب، المبادرة، وقال إن الأزمة عالمية، وفي مصر علينا أن نتكاتف جميعا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وللأسف بعض الفئات في المجتمع المصري تحتاج لمزيد من الضغط والوعي للتوقف عن ممارسات قد تؤدي بنا لكارثة، وخاصة مع تحذير وزيرة الصحة بأننا لو تجاوزنا 1000 مصاب قد يخرج الوضع عن السيطرة، ولذلك فإننا في أسبوع يخشى الكثيرون من تزايد معدلات الإصابة ومثل هذه المبادرة التي طرحتها جريدة "الوطن" ممتازة وتقلل من حجم الكارثة وتأتي في وقتها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بعد تعاون المواطنين للإبلاغ عن المخالفين.

رضا البلتاجي: "امسك مخالف" صورة للتعاون بين الدولة والإعلام والمواطن

ورأى رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، أن الإعلام يقوم بدور مميز في التعاون مع الدولة لرفع الوعي، ومباردة "الوطن" تخدم التعاون الذي يكون بين 3 أطراف الدولة والإعلام والمواطن، وهو ما يجب أن يكون عليه المجتمع في ظل هذه الظروف العصيبة التي نمر بها حاليا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.