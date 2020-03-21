التعليم العالي: معايير جديدة لتنسيق الجامعات حال تأجيل امتحانات الثانوية

كشف الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي وزارة التعليم العالي، إن هناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص تنسيق الثانوية العامة الفترة المقبلة، موضحا أن الوزارة مرتبطة مع طلاب الثانوية العامة من خلال التنسيق السنوي لدخول الجامعات.

وأضاف "الطيب" في تصريحات صحفية، أنه في ضوء وجود أي تطورات بسبب كورونا، ممكن أن تتسبب في التأثير على امتحانات الثانوية العامة سيجري التأجيل تلقائيا، مؤكدا أنه سيجري عقد اجتماع لوضع معايير التنسيق بالنسبة للثانوية العامة الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ قرارات مناسبة من شأنها الحفاظ على مستقبل الطلاب، لافتا إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يشارك في حضور اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات بصورة دورية للإطلاع على ما يجري اتخاذه من قرارات.

وأشار الدكتور محمد الطيب، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في انعقاد دائم ومستمر مع رؤساء الجامعات من عبر "فيديو كونفرانس" لمناقشة أي تطورات ومستجدات تتعلق بقرارات جديدة، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة.