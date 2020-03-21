السياحة: إلغاء كافة المؤتمرات والحفلات والفعاليات بالفنادق

أوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أنه بالتعاون مع غرفة المنشأت الفندقية برئاسة ماجد فوزي سيتم تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك بدءًا من بعد غد الاثنين وحتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن غرفة المنشآت الفندقية ستقوم بإبلاغ جميع الفنادق في مصر بذلك القرار، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار قرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.