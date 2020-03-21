المغرب يوقف القطارات ويمنع السفر بين المدن بوسائل النقل العامة

قرر المغرب، اليوم السبت، وقف حركة القطارات ومنع استخدام وسائل النقل العام بين مدنه ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، عبر تويتر، نقلا عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الأخير أعلن "عن توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020 على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات بفرض حالة الطواري الصحية".

كما أعلن أنه تم "منع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية" حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وقالت المنظمة، في بيانها، "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9.840 آخرين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال، في تصريحات الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".