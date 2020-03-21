عاجل.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في نيويورك إلى أكثر من 10 آلاف

أعلن حاكم ولاية نيويورك، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية إلى 10356 حالة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، إغلاق كل المصالح غير الأساسية والتجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

وكان كومو، وجه في وقت سابق، رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فيها تعبئة الجيش للمساعدة في مواجهة الفيروس، وقال في رسالته نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الولايات لا يمكنها كل على حدة تشييد المزيد من المستشفيات أو تقوم بتعديلات على المنشآت الموجودة بالسرعة الكافية.

في هذه المرحلة، أملنا الوحيد هو استخدام فريق مهندسي الجيش والاستفادة من خبرتهم وعتادهم وعنصرهم البشري لإعادة تجهيز المرافق الموجودة، مثل القواعد العسكرية أو مهاجع الكليات، لتكون بمثابة مراكز طبية مؤقتة".

وأضاف حاكم ولاية نيويورك: "نعتقد أن تسخير أفراد الجيش الموجودين في الخدمة لن ينتهك القانون الفدرالي، لأن هذه كارثة وطنية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.