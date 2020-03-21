فيديو.. "صلوا في بيوتكم".. تعديل في الأذان بعد قرار الأوقاف بغلق المساجد

حضرت كاميرا "الوطن" شعائر رفع أذان أول صلاة بعد قرار وزارة الأقاف بغلق المساجد كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا.

ورفع الشيخ عرفات أذان صلاة العصر من مسجد أسد ابن الفرات في الدقي، بعد استبدال "صلوا في بيوتكم.. صلوا في رحالكم" بـ"حي على الصلاة.. حي على الفلاح"، من نص الأذان، وفقا للشريعة وتعليمات وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ عرفات إن قرار غلق المساجد وتعديل الأذان وصله بعد صلاة الظهر اليوم، مؤكدا على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الجهات المسؤولة، "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".

وأوضح أن ثواب صلاة الجماعة لن يضيع إذا التزم المسلم بتعليمات غلق المساجد وأدى الصلاة في منزله.

وقررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.