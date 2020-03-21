البريد يعلن خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لتصبح 8.5%

قال عبده علوان القائم باعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلاً من 9.25% وذلك اعتبارا من 19 مارس الجاري، بناء على قرار البنك المركزي بتخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض، وتخفيض بنك الاستثمار القومي الفائدة على وديعة الهيئة لديه بمقدار 1%.

وأوضح "علوان" أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية سوف يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف القائم باعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه، ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيراً إلى أن إجمالي الإيداعات التي جرى الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد.

جدير بالذكر أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض مازال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفية للمنتجات الشبيهة.