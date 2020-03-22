والدة الشهيد أحمد الشبراوي للمواطنين: "اللي يحب مصر يقعد في بيته"

هنأ الإعلامي خالد أبوبكر، هدى محمد، والدة الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، بمناسبة عيد الأم، قائلا لها: "تقبلي مني إن أبوس إيدك وراسك وأقولك كل سنة وأنتي طيبة، إنتي عارفة يا حاجة هدى إن ليكي فضل علينا، إنتي عندك تاريخ محدش يعرف يعمل زيه"، فردت عليه قائلة: "الحمد لله فضل من الله ونعمة".

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة قناة "ON"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن الكثير هنأوها اليوم بمناسبة عيد الأم "حبايبي كتير وحبايب أحمد كتير، واللي مجاش اتصل بيا، وربنا يخلي مصر وأولادها يا رب"، موضحة أنها تحكي بطولات أحمد لأولاده "عمر" و"تالين"، "إحنا عايشين على ذكريات أحمد، ربنا يرحمه كان بطل ويحب مصر وبلده وبيشتغل بجد وإخلاص، أحمد كان رئيس عمليات الكتيبة 103 صاعقة مع الشهيد أحمد منسي، الحمد لله ماتوا وسلاحهم في إيدهم".

ووجهت رسالة للمواطنين بسبب فيروس كورونا قائلة: "يا ريت اللي يحب مصر يقعد في بيته، ويلم أولاده وعياله ويقعد، عشان يعيش، أولادنا ماتوا عشان إنتم تعيشوا، واصلوا طريقهم، وكفاحهم، عشان نخلص من الغمة دي والوباء ده، ربنا يعديها على خير".