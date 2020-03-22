حمادة هلال عن أغنية "ست الناس": ترددت في طرحها بسبب الظروف الحالية

قال الفنان حمادة هلال، إن التحضير لأغنية "ست الناس" استمر لفترة طويلة، وكان مترددا في طرح الأغنية وسط الأحداث الجارية: "توكلنا على الله ونزلناها لأن الأم ملهاش ذنب انها متفرحش.. بالذات الأم".

وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية Mbc masr، أنه برغم صعوبة هذه الفترة إلا أنني اكتشفت فيها أشياء جميلة "منها إن الواحد بدأ يقعد في بيته ويشوف عيلته أوي وإيه اللي ناقصهم بجد"، مشيرا إلى أن هذه الفترة صعبة ولكنها رحمة كبيرة من الله.

وأشار إلى أن الأغنية لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور بعد نزولها بيومين فقط، ووجه الشكر للمخرج أحمد بدران، والموزع أحمد عادل، وهشام عبدالحليم المؤلف.