غلق وتشميع 6 مقاهى بمطروح لاستخدام الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد الغلق

أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن غلق وتشميع 6 مقاهى لاستخدامهم الشيشة، بالإضافة لعدم التزامهم بقرار مجلس الوزراء بالغلق من الساعة 7 حتى 6 صباحا، وذلك من خلال الحملات المكبرة، تحت إشراف نواب رئيس المدينة بالتعاون مديرية أمن مطروح متمثلة في شرطة المرافق.

وأضاف، "المعداوي"، أنه يجرى الدفع بحملات من الساعة السابعة مساء يوميا، لمتابعة مدى التزام المقاهي والكافيهات والمطاعم من عدمه ويستمر تطبيق القرار حتى نهاية مارس، وذلك بتنفيذ القرار بكل حزم وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين أو الممتنع عن التنفيذ.

وأشار إلى أن الحملة وجهت إنذارات لعدد من أصحاب المقاهي والمطاعم لعدم التزامهم بقرار مجلس الوزراء وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المطاعم المخالفة للقرار، لافتا إلى مواصلة حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودور العبادة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة لرش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.