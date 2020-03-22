مدير حميات إمبابة: نظامنا الصحي أقوى من نظيره الإيطالي والصيني

خصص الإعلامي وائل الإبراشي، فقرته الحوارية لأطباء وطاقم تمريض مستشفى حميات إمبابة الذين تحدثوا عن إجراءات التعامل مع مرضى كورونا.

وقال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى الحميات بإمبابة، إن وحدة الاستقبال تقوم باستقبال الحالات طوال 24 ساعة ومعمل الطوارئ والذي يتم فيه سحب عينة المريض بمجرد الاشتباه فيه: "العيان اللي شاكك في نفسه بنطبق عليه تعريف الحالة، ولكن من نشك فيه يتم إخضاعه للتحليل".

وأضاف "خليل"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن مصر ليست بحاجة إلى إنشاء مستشفيات كما فعلت الصين، وذلك لأن النظام الصحي المصري أقوى من نظيره الإيطالي والصيني على حد السواء: "النظام الصحي المصري قوي، وأحسن من النظام الإيطالي والصيني"، موضحا أن الكورونا هو مرض تنفسي حاد وخيم يصيب الجهاز التنفسي للمريض، ويؤثر على الأجزاء المناعية من الجسم: "يصيب الجهاز التنفسي للجسم وبتختلف الأعراض من مريض لمريض على حسب مناعته".

وأكد أن قسم الترصد الخاص بالمستشفى يقوم باكتشاف الحالات المريضة ومن ثم تحويلها لإجراء التحاليل والأشعات اللازمة لإثبات المرض، مشيرا إلى أن المستشفى دائما ما يكون مزدحما، ولكن يعمل المستشفى على مدار 24 ساعة لاستقبال كافة الحالات والتعامل معها وتشخيصها: "خدنا أحسن تصنيف في أنفلونزا الطيور والخنازير في عام 2009 من منظمة الصحة العالمية".

من جانبها، قالت الدكتورة صفاء أحمد عبدالسلام، مدير قسم الترصد بمستشفى حميات إمبابة، إن هناك ثقافة مجتمعية انتشرت مؤخرا بين المواطنين ممن يتوجهون إلى المستشفى لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس كورونا: "أحنا عندنا غرفة لفرز الحالات وبيطبق تعريف الحالة وبيسأله 3 أسئلة".

وأضافت "عبدالسلام" خلال استضافتها بالبرنامج، أن قسم الترصد يقوم بالتقصي على الحالات القادمة للمستشفى للكشف العادي الخاص بالإنفلونزا العادية، وفي حال ثبت مرضه بفيروس كورونا يتم تحويله إلى الحجر الصحي المخصص لذلك.

فيما قالت زينب جلال أبوسريع، مشرفة تمريض بمستشفى حميات إمبابة، إن العاملين بالمستشفى يقومون بارتداء الملابس الشخصية الخاصة بحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأضافت "أبوسريع" خلال استضافتها بالبرنامج، أنها تقوم باستلام الحالات التي يشتبه إصابتها بفيروس كورونا ويتم عزله بشكل كامل عن أي مريض آخر: "بطمنه أنه لما يتعزل مش هيصاب عندنا"، موضحة أنه يتم تطهير وتعقيم المستشفى والغرف والأشخاص بشكل دائم ومتكرر: "لما بنلاقي حالة إيجابية في طاقم التمريض يتم إجراء فحص للحالات المخالطة له للاطمئنان على صحتهم".

وقالت سعاد عبدالسلام، مشرفة تمريض بمستشفى حميات إمبابة، إن الحالات التي تحضر إلى المستشفى يتم تهدئه المريض وإجراء التحاليل الخاصة عليه للاطمئنان على صحته، والتأكد من كونه غير مريض وغير ناقل للعدوى: "أحنا بنحافظ على سلامتنا وسلامة المريض".