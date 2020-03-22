رانيا علواني تقبل "تحدي الخير" وتدعو وزير الشباب للمشاركة

قررت النائبة رانيا علواني، عضو مجلس النواب، قبول تحدي الخير الذي أطلقته إحدى الجمعيات الخيرية للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا عن طريق التكفل أو مساعدة أسر فقيرة.

وقالت "علواني"، خلال فيديو عرضه الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، "اشكر الأستاذ خالد أبوبكر إنه تحداني في هذا التحدي الخير، وأنا قبلت التحدي، وإنشاء الله الفترة الي جاية، هحاول إني أكفل 50 أسرة في خلال هذا الشهر".

وتابعت: "بدعو كل الناس إننا نقف جنب بعض وإننا نعمل الصح ونقعد في البيت ونلتزم بكل التعليمات، علشان نحاصر المرض ده منستهونش، وفيه ناس مش حاسة بخطورة الموقف، أنا كطبيبة بدعو الناس إنهم يلتزموا بالتعليمات ومن النهاردة بتحدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه يشارك في حملة الخير لمساندة الأسر التي تعرضت لمخاطر بسبب المرض اللي موجود".