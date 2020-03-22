وزير الري يكشف تفاصيل تعامل الدولة مع موجة الطقس السيئ: لم تحدث من قرن

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري إن موجة السيول التي ضربت مصر مؤخرا، لم تحدث في البلاد منذ 100 عام، والعكارة في النهر من طمي النيل، حيث حدث انجراف في االمياه ونزل الطمي في النيل ولكن هذه العكارة لاتوثر على مياه الشرب.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حديثه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة "DMC" أن تكلفة تحلية المياة تزيد في حالة عكارة مياه النيل، ولكنها تغسل النيل، وهو خير من الله وسينقي المياه بشكل أفضل، وتم طلب تخفيض الضغوط عن شبكات المياه.

وكشف وزير الري، أن تخفيض وتخفيف مياه الشرب خلال موجة الطقس السيئ كانت لكي يتم تفريغ شبكات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار وتم الإعلان عن ذلك قبل قطع المياه.

وأشار وزير الري، إلى أن شبكة المياه إذا لم تطهر قبل موجة الطقس السيئ كانت حدثت مشكلة كبيرة جدا، خصوصا وأن المياه التي سقطت كانت أضعاف ما تعرضت له مصر في 2015.

وأوضح وزير الري، أن التجهيز لاستقبال الأمطار والسيول يتم من شهر 4، حيث يتم تطهير وترميم مخرات السيول، وشبكات الترع والمصارف يتم تطهيرها أيضا، ومراكز الطوارئ وسيناريوهات الأزمة كانت مع كل المحافظات، وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشدد وزير الري، على أن كافة أجهزة الدولة المعنية بدأت التجهيز لموجة الطقس السيئ قبلها بوقت طويل، وتعاملت مع الأزمة بقوة وحرفية، مبررا انقطاع المياه بسبب العكارة والذي استمر لمدة 6 ساعات لتنقيتها.