لأولياء الأمور.. موعد تقديم "المشروع" لطلاب النقل وامتحانات الشهادة

بعد انتشار جائحة كورونا المستجد، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وضع نظام جديد لامتحانات الطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية، حفاظًا على الأرواح وصحة أبنائنا.

وأعلنت الوزارة اليوم، عن مواعيد تلك الاختبارات التي تسمح للطلاب في التقدم، وتستعرض "الوطن"، نظام الامتحان الجديد ومواعيد امتحانات الشهادة

من كى جى إلى 2 ابتدائي

لن تعقد أي امتحانات للصفوف الأربعة الأولى في النظام التعليمي الجديد، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، وفي كل الأحوال فإن تلك الصفوف تتبع لنظام التعليم الجديد، الذي يعتمد على تقييم الطلاب، وليس الاختبارات، والذي سيبدأ في الأيام المقبلة، بعد انتهاء المنهج.

من 3 ابتدائي وحتى 2 إعدادي

سيجرى الاعتماد على تقديم مشروع علمي، بالتعاون مع المدرسة، والذي يجب أن يتم تقديمه قبل 15 مايو المقبل.

إذا لم يقدم الطالب بحثه سيكون مضطرا إلى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين.

الشهادة الإعدادية

سيتم تحديد موعدها، وفقًا لكل محافظة

الثانوية العامة

تبدأ امتحاناتها في 7 يونيو القادم

الدبلومات الفنية

تبدأ امتحاناتها في 16 مايو القادم.