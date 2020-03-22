وزير الزراعة: فحص 2417 عينة لمواد غذائية للتأكد من خلوها من كورونا

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معامل معهد صحة الحيوان فحصت 2417 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 22/3/2020.

أضاف "القصير"، أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك وفقاً للتقرير الذي تلقاه من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، إن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالي: "ميناء الإسكندرية 1883 عينة "إضافات أعلاف – ومسحات ولحوم – ألبان – دواجن – أسماك"، والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها "الهند – الصين – الاتحاد الأوروبي – كوريا – إندونيسيا – اليابان – تايوان – الإمارات".

وأوضح أن ميناء دمياط تم فحص 142 عينة أسماك متنوعة وكبدة ومنتجات ألبان ومسحات وزبدة طبيعي والواردة من الهند والصين والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند وإسبانيا وعمان.

وأضاف أنه من ميناء بورسعيد تم فحص 157 عينة أسماك متنوعة ولحوم بقري وجاموسي وكبدة وألبان الواردة من "الهند والبرازيل والإمارات واليمن والصين واليابان وعمان"، فيما بلغت عينات ميناء العين السخنة عينتين؛ لإضافات أعلاف والواردة من دول سنغافورة وماليزيا.

وفي مطار القاهرة الدولي، تم فحص 10 عينات أسماك متنوعة ولحوم ولبن بودرة ومستلزمات طبية بيطرية وجبن وأمعاء واردة من الصين وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وإثيوبيا.

وقال مدير معهد صحة الحيوان، إن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب، كما فحصت معامل صحة الحيوان 190 عينة لمواطنين من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي) عينات مسحوبة من المطار وبالتالي يصبح الإجمالي 2417 عينة؛ تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية.