مستشار رئيس الحكومة: الأزمات تدار بأسلوب علمي

قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنّ إدارة الأزمة أحد فروع علم الإدارة، لافتا إلى أنّ الأزمة العالمية التي يمر بها العالم، أكبر مثال على أهمية إدارة الأزمة بطريقة علمية ومؤسسية.

وأضاف محمود، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنّ إدارة الأزمة هذه المرة بشهادة معظم المواطنين كانت بمستوى أكثر من جيد جدا، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شكلا لجنة لإدارة الأزمة، منذ ظهور الفيروس في الصين، وقبل اكتشاف أي حالة مصابة في مصر.

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنّ إدارة الأزمة تبدأ بتحديد الخطر ثم التخطيط لإدارتها، وتحديد الطرق البديلة ووضع سيناريوهات مختلفة.