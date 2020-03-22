وزير أردني: حظر التجوال قد يطول لأسابيع مقبلة

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، إن حظر التجول قد يطول ويمتد لأيام وأسابيع مقبلة، داعيًا طلبة المدارس في الأردن إلى متابعة دروسهم اليومية كأنهم في مدارسهم.

وأضاف العضايلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم، إن وزارة التربية والتعليم وفرت منصة لطلبة المدارس في المملكة، بهدف استمرار سير العملية التعليمية في ظل تعليق دوام المدارس وفرض حظر التجول.

وأوضح الوزير الأردني، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان ديمومة الحياة في هذه الأزمة، في ظل حظر التجول وتعطيل المدارس والمؤسسات التعليمية بكاملها والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأشار العضايلة إلى أن وزارة التربية اتخذت خطوة مهمة من خلال "التعلم عن بعد" وكذلك عبر شاشة التلفزيون الأردني؛ لتوفير التعليم لطلبة المدارس.

كانت أجهزة الأمن الأردنية أعلنت، أمس، اعتقال نحو 400 شخص لمخالفتهم حظر التجوال المفروض في عموم أراضي البلاد، اعتبارا من صباح اليوم، بغية كبح انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".