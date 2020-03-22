التربية الكويتية: إعداد الخروجيات للمعلمين الوافدين والسماح بمغادرتهم

وجه وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي، القطاع الإداري والتعليم العام بالوزارة، بتبليغ الإدارات المعنية بإعداد الخروجيات للمعلمين والإداريين الوافدين، للسماح لهم بمغادرة البلاد، مراعاة للضغوط النفسية والاجتماعية وراحتهم بين ذويهم.

وقال الحربي، في تصريح صحفي اليوم، إن هذا الإجراء يأتي تقديرا لظروف المعلمين الوافدين النفسية والاجتماعية، ويشمل جميع الجنسيات بلا استثناء الراغبين في المغادرة.

وأوضح الوزير الكويتي أنه بعد تجهيز الخروجيات والانتهاء منها، سيتم تحديد آلية للتسليم وفق إجراءات معينة ستحددها الوزارة لاحقا، على أن يبدأ إعداد الخروجيات بدءا من غد الاثنين، ليتسنى للوزارة وضع آلية التسليم لتجنب الازدحام، التزاما بتعليمات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد الحربي الحرص على مراعاة الحالة النفسية لجميع موظفي الوزارة من المواطنين والوافدين، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب الانتشار السريع للفيروس، وتأثيراته السلبية على المواطن والمقيم.

كان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق، اليوم، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في بلاده إلى 30 حالة.

وأوضح الصباح، في بيان اليوم، أن الحالات الثلاث هي لمواطن ومواطنة كويتيين، في حين الثالثة لمقيمة إسبانية، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.