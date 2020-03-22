"خليك بالبيت".. حملة لحزب الحرية لحث المواطنين على عدم النزول للشارع

أطلق حزب الحرية المصري حملة جديدة "احمي بلدك.. خليك بالبيت"، لحث المواطنين على البقاء في المنزل للحد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، إن البقاء في المنزل سيساعد على القضاء على الفيروس ويحد من انتشاره، وعلى المواطنين في جميع المحافظات الالتزام بتعليمات الدولة التي تتخذها لمجابهة المرض.

وأضاف حسب الله في بيان له اليوم، أنه على جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال التكاتف وتوعية ومساعدة المواطنين من أجل البقاء في المنزل حفاطا على سلامتهم.

ويشير إلى أن الحزب سيقوم بجانب حملته التوعوية بأهمية النظافة والتطهير، والالتزام بطرق الوقاية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، توزيع ترمومتر لقياس درجات الحرارة على المواطنين في جميع المحافظات.