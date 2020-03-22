عاجل.. فرض حظر التجوال في العراق حتى 28 مارس الجاري

قررت الحكومة العراقية فرض حظر التجوال في مختلف أنحاء العراق حتى 28 مارس الجاري، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وارتفعت الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في العراق، اليوم، إلى 20 والإصابات إلى 233 حالة.

كانت وزارة الصحة العراقية قالت، في بيان اليوم، إن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي استعرض، اليوم، مع ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جنين بلاسخارت، الإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس، وتداعياته وعدد الإصابات بالعراق، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأكدت الوزارة العراقية التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه في إصابتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.