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محمود مسلم

عاجل.. فرض حظر التجوال في العراق حتى 28 مارس الجاري

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سحر المكاوى
02:47 م | الأحد 22 مارس 2020
مصابين بكورونا

مصابين بكورونا

قررت الحكومة العراقية فرض حظر التجوال في مختلف أنحاء العراق حتى 28 مارس الجاري، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وارتفعت الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في العراق، اليوم، إلى 20 والإصابات إلى 233 حالة.

كانت وزارة الصحة العراقية قالت، في بيان اليوم، إن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي استعرض، اليوم، مع ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جنين بلاسخارت، الإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس، وتداعياته وعدد الإصابات بالعراق، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأكدت الوزارة العراقية التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه في إصابتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.