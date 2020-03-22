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المؤتمر: مستمرون في حملتنا ضد كورونا ودعم المتضررين من الأزمة

صميدة: نعقم المنشآت ووسائل النقل والمواصلات وأماكن التجمعات

كتب:

محمد حامد
03:00 م | الأحد 22 مارس 2020
عمر المختار صميدة

عمر المختار صميدة

قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب أطلق مبادرة صحية في جميع المحافظات لتطهير وتعقيم لتعقيم المنشآت ووسائل النقل والمواصلات وأماكن التجمعات العامة، وتشمل أيضاً تقديم الدعم للمواطنين الأكثر تضرراً من الأزمة.

وأضاف صميدة لـ"الوطن"، أن المبادرة تضم عدد كبير من قيادات وشباب الحزب ومجموعة من الأطباء لتقديم التوعية للمواطنين والاستشارات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أن الحزب يعمل على نشر سبل الوقاية من فيروس كورونا بكل الطرق منها توزيع ملصقات للتوعوية، وأدوات طبية خاصة بالتعقيم، وهناك غرف عمليات في مقرات الحزب للرد على استفسارات المواطنين حول المرض.