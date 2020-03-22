تفاقم أزمة المهاجرين في تركيا بسبب كورونا

بعد قيام الحكومة التركية بفتح الحدود أمام اللاجئين للذهاب الى أوروبا، يبقى العديد من المهاجرين اللذين أرادوا الذهاب إلى أوروبا عن طريق اليونان عالقين في منطقة أدرينا التركية على الخط الحدودي، بعد أن جرى منعهم من مغادرة المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت منظمة مكافحة الكوارث التركية، إن وضع المهاجرين هناك سيئ جدا، فهم لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية حيث يمكن شراء ما يحتاجون من الماء والغذاء بأضعاف الثمن، كما أنه لا يجرى توزيع الطعام والشراب والبطاطين عليهم بالرغم من برودة الجو بالشكل الكافي.

وأضاف أحد المهاجرين الأفغان: "في السابق كان يسمح لنا بالذهاب للأسواق، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا قد منع خروجنا من المنطقة التي تواجدنا بها قبل خمسة أيام، وإذا كان في الخارج يتم بيع رغيف الخبز بنصف ليرة فيتم بيعه لنا هنا بخمس ليرات".

وأضاف:"لا نجد الماء ولا الخبز، وحتى نحصل على وجبة الطعام تجد 150-200 شخص ينتظر في الصفوف، ولا يتبقى شيء لمن يبقون في أخر الصف، نريد شراء بعض الطعام والشراب من الخارج ولكن لا يسمحون لنا".

وفيما يتعلق بالتدابير الإحترازية التى يتم اتخاذها لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا قال:" نحن نخشى أن نصاب بالعدوى من هؤلاء الجنود، فهم يتجولون بيننا بدون أى اقنعة وقائية ودون إتخاذ أى تدابير احترازية لعدم نقل العدوى، لم تظهر هنا أعراض للإصابة بفيروس كورونا ولكن يوجد أمراض معديه تظهر مع مرور الوقت. فالمراحيض فى حالة سيئة جداً. وقد أحضروا لنا مرحاضين متنقلين ونستخدمهم ونحن مضطرون لذلك، لا يوجد ألى مظاهر العناية بالنظافة الشخصية أو العامة ونحن قلقون مما سيحدث لنا".

https://www.birgun.net/haber/salgin-gocmen-krizini-buyutuyor-292703