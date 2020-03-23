محافظ بني سويف يلتقى رئيس لجنة أسر الشهداء

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالأمس، الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس جامعة بني سويف رئيس لجنة متابعة أسر الشهداء بالمحافظة، لبحث سبل تعظيم التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة في مختلف المجالات، وآليات تفعيل دور الجامعة في كل الملفات التنموية المستدامة أو المواقف والأزمات الطارئة من منطلق أن الجامعة ركيزة أساسية ومكون رئيس في منظومة العمل والجهود المنشودة نحو تنمية شاملة ومستدامة.

وأكد محافظ بني سويف أن التعاون بين المحافظة والجامعة يشهد تطورا فاعلا ومؤثرا إيجابيا على الجهود التنموية وفق خطة المحافظة ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن الجامعة دائما حاضرة بقوة في كل الملفات ودعم كل الجهود، حيث تشارك بكل قياداتها في مقدمتهم رئيس الجامعة بجانب المشاركة المثمرة للكوادر العلمية والبحثية، وشبابها الواعد.

وقال المحافظ إننا اغتنمنا في هذا اللقاء توجيه رسالة إجلال وإعزاز وتقدير وتحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الباسلة الذي جادوا بأرواحهم الزكية ليحيا الوطن والمواطن في أمن واستقرار، ورسالة مماثلة لكل أسر شهدائنا الذي لا تقل تضحيتهم عن الشهداء، حيث جادوا بفلذات أكبادهم من أجل وطننا الغالي مصر، مؤكدا عزم وإصرار الجميع على مواصلة المعركة خلف قيادتنا السياسية الواعية وقواتنا المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأعرب محافظ بني سويف عن تهانئه الخالصة لكل أمهات مصر المثاليات وكل أم مصرية كافحت وثابرت من أجل أبنائها ووطنها، خاصة أمهات الشهداء اللائي ضحين بأغلى ما يملكون عن طيب خاطر واحتساب، مشيرا إلى اعتزام المحافظة لإقامة الاحتفال السنوي لتكريم أمهات المحافظة المثاليات الذي تم تأجيله بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في هذه الفترة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وناقش المحافظ تعظيم دور الجامعة في التوعية من خلال رفع الوعي لدى المواطن البسيط في القرى والعزب والنجوع، مشيرا إلى أهمية دور الجامعة في تدريب وتأهيل من يقوم بذلك العمل، لتوصيل الرسائل الصحيحة من كل النواحي، خاصة وأن الدولة في الفترة الحالية تكثف من جهودها وفق خطة شاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة فاطمة حسن عن تقديرها الكبير لمحافظ بني سويف وحرصه على تفعيل كل الأدوار من أجل تحقيق الصالح العام، والدفع بالجهود التنموية، مؤكدة أن الجامعة بكوادرها العلمية والبحثية لا تدخر جهدا في سبيل دعم خطة المحافظة، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل، والمساهمة المجتمعية النوعية في مجال التوعية وغيرها، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على الوصول لأكبر دعم ممكن لأسر الشهداء في كل مناحي الحياة.