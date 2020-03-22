متعافية من كورونا تروي لـ"الوطن" تفاصيل رحلة مرضها من الإصابة إلى الشفاء

"ربنا بيحبني، ونجاني من الغمة دي عشان بناتي حبايبي، ربنا يكرمك ياريس زي ما أكرمت ولاد شعبك، مفيش زي أطباء وممرضات مصر، أحسن فريق طبي في مصر العالم فضلوا يخدموني برموش عنيهم بمستشفى العزل، حافظوا عليا وقدموا لي أحسن رعاية طبية "، بتلك الكلمات بدأت سحر صلاح درغام، 42 عاما، ربة منزل، الدمياطية المتعافية من فيروس كورونا حديثها مع الـ" الوطن".

وتروي سحر قصة علاجها التي استغرقت 11 يوما، قائلة:" أنا أم لـ 5 بنات، كنت غاسلة غسيل وعملت شغل كثير في البيت، وبعدين أصيبت بدور برد، وغيرت ملابسي، وشعرت بقشعريرة مع ارتفاع درجة الحرارة، فذهبت لطبيب الباطنة عندنا في البلد، وحينما كشف عليا الطبيب وجد ضربات قلبي سريعة مصحوب بدور سخونية ووجد درجة حرارتي 39.7، وكتب لي جرعة دواء مكثفة من المضادات الحيوية، وللأسف وجدت نفسي أزيد في التعب يوميا، وبعد يومين ذهبت له مرة ثانية، فكتب لي جرعة ثانية مكثفة من المحاليل، وتعبت أكثر فأكثر.

وواصلت كلامها قائلة:" ذهبت لطبيب صدر بعد ذلك، وقام بإجراء الكشف الطبي، ووضعني على جهاز تنفس صناعي، وقال لي أني حصلت على جرعة غلط أصابتني بالتهاب رئوي حاد، وتم نقلي لمستشفى الصدر، وظللت ليومين لم أرتح ففوجئوا بإصابتي بالفيروس وبعدما تم إجراء التحاليل والأشعة تبين إصابتي بفيروس كورونا ليتم نقلي لمستشفى الطوارئ بأبو خليفة في الإسماعيلية يوم الأربعاء قبل الماضي لأخرج بعد 11 يوما من مستشفى العزل بالإسماعيلية".

وتستطرد سحر في حديثها أنه تم حجزها بغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى، واضافت:" ووضعوا لي خطة علاج، وأخدوا عينات كاملة من أفراد الأسرة حتى الحفيد الذى لم يبلغ عام، وجاءت جميع فحوصاتهم سلبية"، مشيرة إلى ظهور أعراض "سخونية وضيق بالتنفس" عليها، وبعد تمام رحلة العلاج خرجت، بعد إجراء الأشعة والتحاليل عدة مرات، والتأكد من شفائها.

وعن رحلة العزل بالمستشفى والطعام التى تناولته خلالها قالت إنه كانت تتناول في وجبة الأفطار بيضة وكيس لبن وكيس عصير وجبنة وعيش أسمر وفول مدمس، أما الغذاء، كان نصف فرخة مشوية وطبق سلطة وشوربة لسان عصفور وأرز وبطاطس، مع استبدال الفراخ أحيانا بـ3 شرائح لحمة كبيرة، أما العشاء، فكان 2 كوب زبادي وعسل نحل وعصير جوافة وجيلي.

واختتم سحر حديثها قائلة:" ربنا يبارك في أطباء وتمريض وعمال مستشفى العزل، أحسن فريق طبي في العالم، لم يكلوا أو يملوا"، مطالبة المرضى بعدم الخوف من الفروس، قائلة :"روحوا تعالجوا أنا كنت فاقدة الأمل وقت لما عرفت إصابتي، لكن الأمل في وجه الله كبير، والرعاية والالتزام بالنظام العلاجي أول السبل للعلاج"، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته لأبناء مصر، خاصة مرضى فيروس كورونا.