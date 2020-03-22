"من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي".. دعاء السيسي في لقاء أمهات الشهداء

قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدعاء الذي دعاه الرئيس، يسمى الدعاء الحافظ، وورد في الأثر، أن من قاله في أول النهار، لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قاله آخر النهار، لم تصيبه مصيبة حتى يصبح.

وأضاف وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الدعاء، أنه روى عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك.

قال: ما احترق، قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح:

"اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".

وأوضح، اختيار الرئيس لهذا الدعاء، يوضح اتصالا كبيرا وعميقا بالتراث الإسلامي، فالدعاء أوصى به العديد من التابعين، كملاذ من المصائب والكوارث، ويستخدمه كل مسلم يدرك لمعانيه، ففيه تسليم تام ويقين عميق، واستعادة عظيمة من كل سوء.