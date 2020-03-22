أزهري عن دعاء السيسي لمصر: سنة محمودة أسوة بالرسول

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من السيدات المصريات من مختلف المجالات، في قصر الاتحادية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وخلال اللقاء، استشهد الرئيس بدعاء الرسول صل الله عليه وسلم" اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".

تعليقا على استشهاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الدعاء، قال الشيخ الأزهري محمد وهدان، إن الدعاء سنة رسول الله أوقات المحن، وكان يناجي الله بأدعية كثيرة، منها هذا الدعاء لمواجهة كروب الدنيا، وهو أمر مستحب، وسنة محمودة للاقتداء بالرسول.

وهدان: الدعاء وقت المحن مستجاب بشرط إخلاص النية

وأضاف وهدان لـ"الوطن"، الدعاء في أوقات المحن مستجاب بإذن الله بشرط الإخلاص في النية، وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد إيمانه التام، بأن الله سيزيل الغمة، وأن الدعاء هو أفضل مضاد حيوي للهموم، وعلينا أن ندعو به كثيرا ليرفع الله عنا البلاء.