هالة أبو السعد تشيد بقرارات السيسي الاقتصادية: تكفل دعم كامل للمستثمر

أشادت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحزمة القرارات الاقتصادية، التي أعلنها الرئيس، لتفادي أزمة فيروس كورونا، والوقوف بجانب المستثمرين ودعمهم، بكل الإمكانيات المتاحة، ما يعكس إدارة قوية ورشيدة، من الحكومة في إدارة الأزمة، وتقليل التبعات السلبية للأزمة.

وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن قرارات خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة، بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، تعكس حرص الدولة على دعم موقف المصدرين، ودعم قطاع الصناعةـ وتقليل الآثار السلبية، لا سيما توفير مليار جنيه للمصدرين، خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم.

وأشارت إلى أنها كانت طالبت أكثر من مرة، بضرورة خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبي هي للمصانع، مشيدة باستجابة الرئيس وسعيه لدعم المصنعين خاصة وأن عدد من المصانع تم وقف العمل بها لحين انتهاء الأزمة.

وأضافت إلى أهمية إطلاق مبادرة التمويل السياحي، لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية، بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، وذلك لدعم المنشآت السياحية والفنادق في أزمتهم خاصة وأنهم تأثروا كثيرا بسبب الفيروس الأمر الذي يستوجب توجيه دعم لهم حتى مرور هذه الفترة.