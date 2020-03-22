رغم مخاطر كورونا.. ميليشيات طرابلس مستمرة في خرق الهدن الإنسانية

لقيت الدعوات الأممية والغربية لوقف القتال في ليبيا لأغراض إنسانية والتركيز على مواجهة وباء "كورونا" المستجد ترحيبا من جانب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث أصدر الجيش الليبي بيانًا أكد فيه بأنه أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال رغم الخروقات التي ترتكبها الميليشيات والمرتزقة في طرابلس.

وأوضح الجيش الليبي، خلال تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب" أنه كان ولا يزال ينظر إلى كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وإيجاد توافق بين الليبيين بشكل إيجابي، وسبق له الانخراط في محافل دولية عدة وبالتالي فهو يرحب بكل جهود تسعى إلى تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة الأتراك والسوريين من ليبيا.

وأوضح الجيش الوطني الليبي، أن نقل المرتزقة بالآلاف عبر تركيا مع انتشار كورونا في تركيا قد يؤدي إلى انتشار الوباء في ليبيا محملة "الوفاق" المسؤولية الكاملة عن هذه "الجرائم غير الأخلاقية".

تزامن ذلك مع تصريحات لمدير مكتب التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد محجوب، قال فيه إن الميليشيات في مصراتة استقبلت شحنة سلاح جديدة قادمة من تركيا ونقلتها من داخل ميناء مصراتة عبر سيارات إسعاف لمحور بوقرين.

وتشكل مصراتة موقعا استراتيجيا للمليشيات المسلحة التابعة للوفاق وكانت تخطط لاستخدام مطار المدينة في عمليات هجومية ضد الجيش الليبي لمنع التقدم للعاصمة طرابلس ولكن الجيش الليبي سبق وطرد الميليشيات الإرهابية منها.