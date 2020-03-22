مايسة عطوة تشيد بتكليف الرئيس بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن كلمته التي وجهها للأمة والشعب المصري تعكس مدى حرصه على رفع درجة وعي المصريين ومناشدته للتعاون للمرور من فيروس كورونا بسلام.

وأوضحت عطوة، في بيان لها اليوم، أن الرئيس كان قد أكد أكثر من مرة على أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات، مما يدل على حرصه على يد مد العون لأصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم واستعادة حقهم.

وأضافت أن الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية، مشيدة بإعلان الرئيس وطمأنة المصريين بتوافر السلع الغذائية، ولا داعي لشراء كميات كبيرة.