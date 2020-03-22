عاجل.. وضع أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بكورونا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بوضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحجر الصحي، بعد مخالطتها طبيبا مصابا بالفيروس، وفقا لما نقلته قناة "العربية"، فى نبأ عاجل.

وسجلت السلطات الألمانية، 8 وفيات و1948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، نقلا عن وكالة "رويترز" للانباء.

وارتفعت حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 55، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

كان عدد حالات الإصابة بالفيروس فى ألمانيا تجاوز، أمس السبت، 20 ألف حالة وقالت وزارة المالية الألمانية: "نحتاج إلى 150 مليار يورو إضافية لتلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن فيروس كورونا".

وأعلنت حكومة أكبر ولاية ألمانية بافاريا، فرض عزل شامل يتضمن تقييد تحركات المواطنين بشكل جذري وتقليص الأنشطة الاجتماعية في الولاية إلى مستوى الصفر تقريبا.