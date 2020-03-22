تركيا تقطع المياه والكهرباء عن شمال شرق سوريا منذ أسبوع

قال زياد رستم رئيس مديرية الطاقة في شمال وشرق سوريا، إن تركيا لم تقم بضخ الماء للحسكا والمناطق المجاورة لها الموجوده في شمال شرق سوريا منذ أسبوع.

ووفقاً لمركز معلومات روجافا فإنه بعد أن سيطرت القوات التركية على محطة توليد الكهرباء ودخولها في نطاق سيطرة القوات التركية قد توقفت عن العمل كما أنه تم قطع المياة من محطات ألوكا من قبل تركيا.

ووفقاً لما توارد في الأخبار، فالإدارة السورية في المنطقة الشمالية الشرقية تحاول استئناف تدفق المياة إلى منطقتي السركانية والحسكه من خلال تزويد الكهرباء من محطة دربسية.

وأضاف رستم أن استخدام تركيا لهذا الكارت عن طريق قطع المياه والكهرباء هو انتقام قذر غير أخلاقي "نحن نوفر الكهرباء كمسألة إنسانية ولكن يجب على تركيا إصلاح ما قامت بتخريبه من محطات".

https://ahvalnews.com/tr/rojava/turkiye-haseke-ve-cevresinde-yasayan-yarim-milyon-insanin-suyunu-kesti