تقرير لـ"فوده"عن موقف السلع الغذائية والمواد البترولية بجنوب سيناء

استعرض اللواء خالد فوده محافظ مساء اليوم، تقرير الموقف التمويني في الفترة من 16 إلى 22 مارس، وأفاد هذا التقرير أن المخابز تعمل علي الوجه المعتاد وتوفر الخبز لجمهور المستهلكين ولا توجد أي مشكلة، وتعمل المطحن على الوجه المعتاد والأرصدة متوفرة سواء من دقيق المستودعات أو دقيق المخابز.

وبالنسبة لموقف المواد البترولية،أوضح التقرير أن جميع المحطات البترولية في كل مدن المحافظة تعمل علي الوجه المعتاد، وأرصدة جميع المنتجات البترولية متوفرة ولا توجد أي مشكلة أو اختناقات .

وأكد التقرير أن جميع السلع التموينية متوفرة وجميع البدالين التموينيين يقومون بصرف الحصص التموينية بالبطاقات التموينية علي الوجه المعتاد، والأرصدة بفروع الجملة بجميع مدن المحافظة متوفرة.

بالنسبة للأسواق، أفاد التقرير أن جميع السلع متوفرة بالمحلات العامة والخاصة والخضر والفاكهة متوفرة بأسعار في متناول الجميع.وحول الدور الرقابي وضبط الأسواق، أشار إلى أنه تم شن حملات رقابية لمنع استغلال التجار للمواطنين، وتكثيف الرقابة على الأسعار، كما تم تشكيل عدة حملات مكثفة بصفة يومية بجميع مدن المحافظة بالاشتراك مع مباحث التموين والتفتيش الصيدلي، وتم تحرير 35 محضر تمويني، و13 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر بيع بأزيد من السعر، 2 محضر إنتهاء صلاحية، 2 محضر مجهول المصدر، 4 محضر عدم وجود فواتير، 2 محضر امتناع، 2 محضر شهادة صحية، 2 محضر مخابز، 2 محضر بدون ترخيص.

وشدد المحافظ علي الضرب بيد من حديد على كل من يحاول اسستغلال المواطنين، كما ناشد المواطنين بعد التكالب على شراء السلع وتخزينها.