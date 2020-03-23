صور.. رئيس مدينة دسوق يقود حملة لإغلاق المحلات تطبيقا لقرار الحظر

قاد اللواء خالد مرسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس، بالتنسيق مع الأمن، حملة مكبرة، وذلك لتنفيذ القرار، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، 739 لسنة 2020، بحضور اللواء نصر عبدالسلام مساعد مدير الامن لفرقة شرطة دسوق.

وذلك لليوم الرابع على التوالي، استمرارا لتفعيل قرار رئيس الوزراء، بغلق المحلات بمركز ومدينة دسوق، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة اغلاق المحلات، تطبيقا للقرار، وفرض عقوبات على المخالفين.