ليبي ألقي القبض على "عشماوي": أنا ضمن فريق متطوع.. وأحتسب أبنائي شهداء

قال سليمان بولهطي، الذي استشهد 3 من أبنائه في ليبيا على يد الإرهابي هشام عشماوي والذي قبض عليه وأعدم مطلع الشهر الحالي، إنه وفي مدينة درنة الليبية جاءت تعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الليبي بضرورة إحضار كبار الإرهابيين أحياء حتى تستفيد منهم الجهات الأمنية: "أنا ضمن الفريق المتطوع مع الجيش الوطني الليبي لمواجهة الجماعات الإرهابية".

وأضاف "بولهطي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وفي أثناء إلقاء القبض على "عشماوي" قد أصيب الكثير من الجنود والأشخاص المتطوعين ضمن الجيش الوطني الليبي، موضحا أنه قد تم القبض على عدد من قيادات الجماعات الإرهابية ضمن المتابعة التي تقوم بها الجيش الوطني الليبي: "كنا عارفين أن دول الرؤوس الكبيرة في الجماعات الإرهابية، وكان معاه حزام ناسف وفوجئ بينا".

وأكد أن العملية التي قامت بها المجموعة فاجئت "عشماوي" وأجبرته على تسليم نفسه دون أي محاولة منه للهروب: "كان توفيق من الله سبحانه وتعالى"، مشيرا إلى أنه لم يقدم على قتله اتباعا للأوامر التي تقرها القوات المسلحة الليبية واحتسابه لأبنائه شهداء وهو ما يكفيه: "هشام عشماوي قبل ما نقبض عليه كلمني عن الجهاد وشرع الله والجهاد عن فلسطين، وقولت ليه بس دي ليبيا مو فلسطين، وهنوديك لشرع الله بالقانون".

وتابع: "الحمد لله إن ربنا أكرمنا بإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة وأخذ حق كل أهالي الشهداء المصريين والليبيين الذين قتلهم ذلك الإرهابي".