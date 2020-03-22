صندوق تحيا مصر: نستقبل التبرعات المادية والعينية لمواجهة كورونا

قال محمد مختار، المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق، يتحرك لمواجهة كورونا، في إطار الخطة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لتحديد المناطق التي بها ضرر أو تحتاج لإغاثة، وتحريك الجهود لها.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الصندوق يستقبل التبرعات العينية، على حساب الصندوق، في كل البنوك المصرية، ومن خلال بطاقة الـATM بشكل نقدي: "احنا بنحاول نقف جنب بعض وبنوحد الجهود وكل الناس عايزه تساعد وتشارك".

وأوضح أنه يتواصل مع الحكومة ومنظمات القطاع المدني، ووضع تحت تصرف وزارة الصحة، ما يقرب من ألف جهاز تنفس صناعي، وعدد من الأجهزة الأخرى، كبداية: "قيمة الحساب ستصب في الكوارث والأزمات، ومن يريد التبرع عبر خط الهاتف، سيتم إرسال مندوبين للمتبرعين، وهم من سيقوموا باستلام التبرع من المتبرعين، على الخط الساخن 15118".

وأكد أن صفحة الصندوق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أحنا محتاجين نقدم قيمة مضافة لبلادنا وأهلينا خلال تلك الفترة الحرجة.