برلمانية: يجب إلغاء حركة مترو الأنفاق وتطبيق حظر تجوال كامل

قالت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، إنه بات من الضروري، إلغاء حركة مترو الأنفاق، وتطبيق حظر تجوال كامل على كل المواطنين، لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين: "الشعب المصري واعي بشكل كبير، ولكن غير مدرك حجم الخطورة اللي في العالم الآن".

وأضافت "أبوالسعد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، من الضروري على القيادة السياسية، تطبيق قرار بحظر تجوال المواطنين، بشكل كامل كما فعلتها عدد من الدول من قبل.

وأوضحت أن العمالة غير المنتظمة، هي الأكثر تضررا، وهم شريحة كبرى في محافظة كفر الشيخ، وهم الأكثر احتياجا لمبادرة القطاع المدني والحكومة، للتواصل معهم.

وأكدت أنه لا يزال هناك كوافيرات وصالونات تعمل طوال اليوم، ولا يوجد عليها رقابة من أي جهة مسؤولة تقضي بإغلاقها، مشيرة إلى أنه على المجتمع المصري، بأن يقوم بما عليه من إجراءات احترازية، لمنع تفشي الفيروس بين المواطنين.