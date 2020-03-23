وزيرة التخطيط: تأثيرات فيروس كورونا على قطاعات الاقتصاد ستكون نسبية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تأثيرات انتشار فيروس كورونا، على الاقتصاد المصري، ستكون نسبية، بحسب القطاعات، فهناك قطاعات تتأثر بشكل مباشر مثل السياحة والنقل الجوي والشحن، وأخرى بشكل جزئي، مثل الصادرات والورادات حسب المنطقة، التي ضربتها أزمة الفيروس.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "العربية الحدث"، أن هذه الحزمة جرى اتخاذها، وفقا لتوجيهات الرئيس، وبدأت بحزمة 100 مليار، حيث أن الرئيس، أمر بتجنيبها لمجابة الأزمة قبل أي شيء، لسد ثغرات تأثيرات كورونا.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري، يشهد زيادة في حجم الانفاق الآن، مصحوبة بنقص في الإيرادات، ومن ثم كان لزاماً على الحكومة، أن تساعد القطاعات المنتجة.

وتابعت، أن الأزمة ستنعكس إيجاباً على بعض القطاعات، حيث لديها فرصة للنمو، ومن ثم جاءت قرارات الرئيس اليوم، وقبل ذلك، فيما يخص الصناعة والزراعة، التي قد تكون لديها فرصة سانحة لإنتاج بعض المنتجات، التي لم تكن تقوم بها من قبل، ومن ثم تقليص هذا الجانب، من الاستيراد الذي كنا نعتمد عليه في تلك المنتجات.