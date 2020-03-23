عضو "الأعلى للجامعات": كثرة استخدام المطهرات يعرض اليدين لبكتيريا ضارة

قال الدكتور محيى حافظ عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن كثرة استخدام المطهرات اللا مبرر خطير جدا، "كل واحد بقى شايل في جيبه إزازة، دة شيء خطير جدا"، موضحًا أن كثرة استخدام المطهرات، سيعرض الأيدي للبكتريا الضارة، كما أنه خلق سوق سوداء في الأسواق.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الاعلامية إيمان الحصري، أن ارتداء الكمامات بشكل غير مبرر خطأ، "كل الناس لابسة ماسكات وحاطين في جيوبهم إزازة كحول وماشيين.. الموضوع مش كدة دة بقى هوس".

وتابع: "المطهرات تضر نورمال بكتريا فلورا على جلدنا، ربنا خلق على جلدنا ميكروبات نافعة، زي ما بتقولوا بتشيلوا الميكروبات انتم بردو بتضروا نفسكم، وارجو عدم الافراط في استخدام المطهرات"، مؤكدا ان افضل طريقة لازالة البكتريا هي غسيل اليدين بالماء والصابون.