هالة السعيد: قرارات الرئيس ستؤدي للتوازن بين العرض والطلب

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجراءات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 600 نقطة سيصب في مصلحة قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى أيضاً مع تأجيل المستحقات المالية للبنوك بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل تخفيض أسعار الكهرباء والغاز وهي عناصر مهمة في تكلفة إنتاج هذه القطاعات بالإضافة إلى سوق المال.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "العربية الحدث"، أن الخطة الاقتصادية استهدفت جانبي العرض والطلب الأول من خلال دعم الصناعات المحلية وزيادة المعروض والطلب من حيث حزمة أخرى تخص الأفراد عبر تخفيف حد الإعفاء الضريبي لزيادة الدخل القابل للتصرف بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي للعملاء غير الملتزمين بالسداد عبر قائمة "البلاك ليست" حيث جرى اليوم عبر هذه المبادرة تعزيز قدرتهم على الطلب من خلال القروض الاستهلاكية.

وحول قرارات رئيس الجمهورية، قالت "السعيد": "ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وزيادة العلاوة الدورية 14% سيسهم أيضاً في تعزيز قدرة المواطن على مجابهة المستجدات وإحداث توازن بين العرض والطلب كاشفة أنه سيتم تطبيق ذلك في العام المالي 2020-2021 في يونيو المقبل".

وأوضحت أن خطة الحكومة ديناميكة تتغير يومياً وفقاً للمستجدات خاصة أن القطاع السياحي كان يمثل النسبة الأكبر في معدلات الناتج المحلي الإجمالي لكنه في ظل الظروف الحالية يشهد تقريباً إغلاق تام ومن ثم هناك مقترح لتدشين صندوق خاص بخسائر هذا القطاع لتعويض العمالية وأرباب الأعمال عن الأضرار.