مصري في أمريكا يتبرع بـ100 ألف دولار لرعاية الأسر الفقيرة في مصر

في استجابة لـ"تحدي رجال الأعمال"، الذي أطلقه خالد أبو بكر، أعلن رجل الأعمال المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية تامر هدايت، تبرعه بمبلغ 100 ألف دولار لرعاية عدد من الأسر الفقيرة في مصر.

وكشف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أبلغته أن رجل الأعمال المصري، مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أعلن مشاركته في "تحدى الخير"، الذي أطلقه بالأمس، وتبرعه بـ100 ألف دولار لصالح رعاية عدد من الأسر الفقيرة في مصر.

وكان الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم" على شاشة "ON"، قد أطلق مبادرة جديدة يدعو من خلالها رجال الأعمال الوطنيين للمشاركة في مبادرات الخير للتبرع من أجل الوقوف بجانب الدولة المصرية ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد والعالم كله إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب خالد أبو بكر، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "هانسمع إمتى من رجال الأعمال.. تحدي رجال الأعمال"، ليوجه بذلك دعوته لرجال الأعمال للمشاركة في هذه المبادرة إسهامًا منهم في دعم الدولة خلال هذا الظرف الصعب، وذلك انطلاقًا من دورهم المجتمعي والخيري في تقديم المساندة والدعم للمجتمع المصري في مواجهة الأزمات.