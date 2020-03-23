"الحمد لله عدت على خير".. متعاف من كورونا يحكي تجربته مع الفيروس

روى الدكتور أحمد عبدالله، الطبيب بمستشفى دمياط للأمراض الصدرية والمتعافي من فيروس كورونا، تجربته مع الفيروس ورحلة شفائه منه، قائلا، "تجربة كانت صعبة شوية نفسيا، خاصة إني كنت في موضع المريض، الحمد لله عدت على خير وبقيت كويس ونصحوني أقعد فترة نقاهة قبل ما أنزل الشغل".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه كان يتعامل مع إحدى الحالات الإيجابية بالمستشفى: "عند إجراء فحوصات طبية كوني تعاملت معه فأظهرت النتائج إيجابية وجرى نقلي لمستشفى العزل بالإسماعيلية".

وتابع: "أول لما رحت المستشفى عملتلي فحوصات إضافية وتحاليل وإشاعة للصدر، وبعد كدة بدأ كورس العلاج 4 أيام وبعد كدة عملنا مسحة تانية فطلعت سلبي وبعد يومين عملت تحاليل تاني وطلعت سلبي برضو"، مؤكدا أن الآثار الجانبية للفيروس تتوقف على شدة الإصابة.