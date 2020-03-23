مصرية مقيمة بأمريكا: معدل ارتفاع إصابات كورونا كبير.. وفلوريدا مهملة

تحدثت شيرين النجار، عضو الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن آخر تداعيات فيروس كورونا في أمريكا، وقالت إن هناك زيادة كبيرة في إصابات كورونا حيث ارتفعت لأكثر من 33 ألف حالة خلال 4 أيام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن وسائل المواصلات العامة ولكن بحدود، وهناك وعي كبير لدى الأمريكان، وخاصة في المواصلات العامة، مشيرة إلى أن المطاعم أغلقت أبوابها، وكذلك الحال بالنسبة للمسارح والسينمات.

وذكرت أن هناك التزام كبير من قبل الأمريكان، وخاصة في كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك، ولكن ولاية فلوريدا مستهترة، وشواطئها ممتلئة.