كورونا يهزم السينما

صناعة السينما تخسر أمام شبح «كورونا»، وتحاول فى معركتها الصعبة تقليل خسائرها قدر الإمكان، وفى ظل الصراع القائم تراجعت كبرى شركات الإنتاج حول العالم عن أى قرارات مسبقة وأى خطط معلنة سواء بتصوير أو طرح الأفلام.. وذلك خوفاً على سلامة طاقم الأعمال، أو من تجمعات جماهير السينما، وأيضاً بسبب الخسائر المادية التى طالت الجميع فى ظل توغل «الفيروس» وانتشاره بلا رحمة فى عدد كبير من دول العالم.. التى أغلق فيها عدد كبير من دور العرض.

خلال الأزمة، الهزائم طالت توم كروز بعد أن باتت مهمته مستحيلة، بتوقف تصوير الجزء السابع من السلسلة الشهيرة، وتوقف فين ديزل بعد تأجيل «السرعة والغضب» لعام كامل، وأيضاً رامى مالك ودانيال كريدج، بعد تأجيل طرح «لا وقت للموت» لمدة سنة، وغيرها العشرات من الأفلام لكبار النجوم التى تأثرت بالفيروس.

كما أن العديد من المهرجانات السينمائية المختلفة لم تستطع المقاومة، آخرها تأجيل الدورة رقم 73 من مهرجان كان، وقبله إلغاء فعاليات بيفرلى هيلز السينمائى، وكليفلاند السينمائى، ومهرجان Full frame، وأيضاً نيويورك لأفلام الأطفال.. وغيرها، فى محاولة لمنع التجمعات، لاحتواء المرض الذى ينتشر.

المخرج بول شريدر هاجم منتجى فيلمه بعد وقف تصويره: أفضّل أن أموت أثناء العمل

خسائر فادحة تشهدها صناعة السينما فى العالم كله، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفى ظل الأزمة التى يتصدى لها العالم تم إغلاق العديد من دور العرض فى دول مختلفة لمنع التجمعات، كما تم تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفاً على سلامة صناعها.

بالإضافة إلى أن «كورونا» أجبر بعض المدن الرئيسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، بما فى ذلك نيويورك ولوس أنجلوس، على إغلاق المطاعم والحانات ودور السينما التى وصل عددها إلى 40 ألف شاشة، وهو رقم غير مسبوق بحسب موقع News 18. وحتى فى المدن التى تفتح فيها دور العرض، يوصى بأن يتباعد الناس عن بعضهم قدر الإمكان داخلها، فى محاولة لتقليل انتشار الفيروس. وهو الأمر الذى يطبق فى دول مختلفة، وكان له أثره الاقتصادى السيئ على صناعة السينما.

ومن الأفلام التى تم تأجيل عرضها F9 وذلك لمدة عام، وهو أحدث فيلم من السلسلة الشهيرة «Fust & furious»، «السرعة والغضب»، بحسب موقع CNN business.

وأعلنت «يونيفرسال ستوديوز» عن عرض الفيلم فى أبريل 2021، وبحسب بيان صادر منها: «نشعر بكل الحب تجاه جميع من ينتظر الفيلم، لهذا السبب من الصعب علينا جداً إخبار الجميع بأنه علينا تغيير تاريخ إصداره». وقالت صفحة الفيس بوك الرسمية للفيلم: «لن يتمكن عشاق السلسلة من مشاهدة الفيلم فى مايو 2020، نراكم الربيع القادم».

وسلسلة «السرعة والغضب» حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وأول أجزائها كان فى عام 2001، بفيلم السرعة والغضب لبطله فين ديزل، والراحل بول ووكر، إخراج روب كوهين، وحقق إيرادات وقتها تخطت 200 مليون دولار بعد عرضه فى بلاد مختلفة. واستمرت النجاحات حتى رحل بول ووكر فى 30 نوفمبر 2013، بينما استمر فين ديزل فى تقديم سلسلة الأفلام.

ومن الأفلام التى تم تأجيل عرضها إلى أجل غير مسمى، الجزء الثانى من فيلم مكان هادئ، بحسب موقع Empire، على الرغم من إقامة العرض الخاص للفيلم يوم 8 مارس الجارى.. وهو من بطولة إيميلى بلانت، وميليسنت سيموندز، وإخراج جون كراسينسكى.

وبسبب «كورونا» تم تأجيل فيلم الأنيميشن Peter rabbit 2، لمدة 4 أشهر، ليكون موعد عرضه الجديد 7 أغسطس، الفيلم مدته ساعة و25 دقيقة، ومن إخراج ويل جلوك، وتشارك كل من مارجريت روبى، وإليزابيث ديبيكى، فى الفيلم من خلال التعليق الصوتى.

بالإضافة للفيلم التشيكى The Painted Bird الذى كان من المقرر عرضه يوم 28 مارس، تم تأجيل عرضه لأجل غير مسمى، وهو من إخراج Václav Marhoul، ويحكى عن صبى يهودى صغير يعيش فى أوروبا الشرقية يلتمس اللجوء خلال الحرب العالمية الثانية.

كما تم تأجيل عرض فيلم «لا وقت للموت» إلى شهر نوفمبر ببريطانيا، وعدد من الدول، بسبب «كورونا» أيضاً، بعدما كان من المقرر صدوره يوم 2 أبريل فى بريطانيا. وواجه الفيلم الكثير من الأزمات والتأجيلات من قبل، منها بسبب إصابة الممثل «دانيال كريج»، ومرة أخرى بسبب تغيير المخرج، حتى تم الاستقرار على «كارى».

ومن الأزمات التى واجهت الفيلم بسبب كورونا، اضطرار صناعه إلى إلغاء جولة الدعاية الخاصة، التى كان من المقرر إقامتها فى العاصمة «بكين»، وعدد آخر من المدن الصينية، بسبب تفشى فيروس كورونا.

وبعدما كان مقرر عرض فيلم The New Mutants، تقرر تأجيله إلى وقت لاحق، وهو من إخراج جوش بونيه، وبطولة آنيا تايلور، وآليس براجا، ومايسى ويليامز. كما تم تأجيل عرض فيلم «الحديقة السرية» إلى يوم 14 أغسطس، بعدما كان من المقرر عرضه 3 أبريل، وهو من إخراج مارك موندن، ومأخوذ عن رواية لفرنسيس هودجسون، وتدور أحداثه حول فتاة يتيمة تكتشف حديقة سحرية مخبأة فى منزل عمها.

وإلى أجل غير مسمى أيضاً تم تأجيل عرض الفيلم البريطانى Rocks، وهو من إخراج سارة جافرون، ويحكى عن فتاة مراهقة تجد نفسها فجأة تكافح من أجل رعاية نفسها وشقيقها الأصغر.. ومن بطولة بوكى باكراى. بالإضافة إلى تأجيل فيلم Antlers، وهو من إخراج سكوت كوبر.

وبعدما كان من المقرر عرض الفيلم الكوميدى The love birds، يوم 3 أبريل، تم تأجيله بسبب «كورونا» ولم يتم تحديد موعد طرحه الجديد بحسب موقع The Hollywood reporter، ويحكى الفيلم عن زوجين يواجهان لحظة حاسمة فى علاقتهما عندما يكونان متورطين عن غير قصد فى لغز جريمة قتل، وهو من إخراج مايكل شوالتر، وبطولة عيسى راى، وكوميل نانجيانى، وآنا كامب.

وخسر فيلم «المهمة المستحيلة» لبطله توم كروز أمام مواجهة فيروس كورونا، حيث أعلن صناعه تعليق إنتاج الجزء السابع منه، والذى كان من المقرر تصويره فى فينيسيا بإيطاليا، بسبب تفشى الفيروس فى المدينة.. وذلك بعد 3 أسابيع من تصوير فيلم الأكشن لبطله النجم الأمريكى توم كروز.. خاصة بعد انتشار الفيروس فى إيطاليا.

«انطلاقاً من مبدأ توخى الحذر بشأن سلامة طاقم عمل الفيلم، إلى جانب جهود حكومة البندقية المحلية المبذولة لوقف التجمعات العامة، وخوفاً من تهديد فيروس كورونا، فإننا نغير خطة الإنتاج لدينا ونوقف التصوير»، كلمات صرح بها متحدث باسم شركة الإنتاج بارامونت لصحيفة هوليود ريبورتر. ويقدم توم كروز دور إيثان هانت، ونالت الأجزاء السابقة نجاحاً كبيراً، والفيلم من إخراج كريستوفر ماكورى، وكان من المقرر عرضه عام 2021.

وفى ظل التأجيلات التى تشهدها صناعة السينما، انتقد المخرج السينمائى بول شريدر منتجى فيلمه الحالى The Card Counter بعد إغلاق جلسة التصوير بسبب إصابة أحد أعضاء فريق العمل بفيروس كورونا. وفى منشور على فيس بوك، قال المخرج: «المنتجون أوقفوا الإنتاج قبل خمسة أيام من موعد انتهاء التصوير لأن أحد الصناع أصيب بالفيروس». وأضاف: «أنا كبير السن ومصاب بالربو، لكن أفضّل الموت أثناء العمل».. والفيلم من بطولة أوسكار إسحاق وويليام دافو، وإلكساندر بابارا.

"نتفليكس" تعلن وقف إنتاج جميع أعمالها.. وتتبرع بـ 100 مليون دولار للمتضررين

وفى سياق متصل أعلنت منصة «Netflix» عن إيقاف إنتاج جميع برامجها التليفزيونية والأفلام التى يتم كتابتها والتى يتم إعدادها حالياً فى كل من الولايات المتحدة وكندا، ومن الأعمال الفنية التى تأثرت بالقرار الموسم السابع من المسلسل الكوميدى جريس وفرانكى، وقالت الشركة فى بيان: «لضمان صحة وسلامة طاقم عملنا وطاقمنا، قمنا بتعليق التصوير مؤقتاً لسلسلة جريس وفرانكى». وذلك بحسب موقع Deadline. وأيضاً تم وقف إنتاج الموسم الرابع من «Stranger Things».

بالإضافة لتوقف تصوير فيلم The Prom للمخرج رايان مورفى، ومن بطولة النجمة نيكول كيدمان، وميريل ستريب وكيرى واشنطن، كما طالبت «Netflix» موظفيها المقيمين فى كاليفورنيا بالعمل من المنزل.

وفى نفس السياق، أعلنت Netflix عن إنشاء صندوق إغاثة بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة العاملين المتأثرين بتوقف إنتاج الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام، وقال تيد ساراندوس، مسئول بالمنصة، فى بيان: «المجتمع دعم Netflix خلال الأوقات الجيدة، ونريد مساعدتهم خلال هذه الأوقات العصيبة». وأضاف «ساراندوس» أن الصندوق سيدعم طواقم تضررت بشدة من توقف إنتاج Netflix فى جميع أنحاء العالم، وستدفع الشركة بالفعل أجور طاقم العمل وطاقم الإنتاجات المعلقة».

رئيس "تحكيم مهرجان كان" بعد التأجيل: نعيش حالة حرب

تأثير «كورونا» طال المهرجانات السينمائية، التى تأجلت فعاليات بعضها لأجل غير مسمى، خاصة أنها تشهد تجمعات كبيرة من كافة دول العالم، وهو ما قد يسبب خطورة ويساعد على انتشار الفيروس، وآخر المهرجانات التى تأجلت «كان» السينمائى، وهو الذى يعتبره البعض، الأهم على مستوى العالم.

وقالت الإدارة عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع تويتر: بسبب الأزمة الصحية وتطور الوضع الفرنسى والدولى، لن نتمكن من تنظيم مهرجان «كان» فى الموعد الذى كان مقرراً من 12 إلى 23 مايو.. ليتم تأجيله مؤقتاً حتى نهاية يونيو، أو أول يوليو.

وفى نفس السياق، أكد سبايك لى، رئيس لجنة تحكيم «كان» السينمائى فى دورته رقم 73، تأييده لقرار التأجيل، وصرح لموقع Variety: «أتفق مع القرار بنسبة 100%، العالم يتغير يومياً، الناس يموتون، وكما قال الرئيس الفرنسى عدة مرات نحن فى حالة حرب».

وأضاف «لى»: «إذا تمكن المهرجان من إقامة فعالياته فى موعد آخر، سأكون متاحاً لتولى دورى كرئيس للجنة التحكيم. واستكمل: «دعونا لا ننسى أن هذا هو أكبر مهرجان سينمائى فى العالم».

وسبق «كان» عدد من المهرجانات التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى، بسبب الخوف من انتشار الفيروس، منها مهرجان بيفرلى هيلز السينمائى، وكليفلاند السينمائى، ومهرجان Full frame، وأيضاً مهرجان نيويورك لأفلام الأطفال.

وكان من المقرر أن يقام مهرجان بيفرلى هيلز من يوم 1 إلى 5 أبريل، ليتم تأجيله حتى إشعار آخر. وقال المنظمون فى بيان: «نظراً لأن مهرجان بيفرلى هيلز سيجمع الآلاف من الحضور محلياً وعالمياً، فمن مسئوليتنا الأخلاقية والمعنوية ألا نشارك فى انتشار محتمل لكورونا»، بحسب موقع «Variety».

وقالت إدارة مهرجان كليفلاند السينمائى، إن المهرجان سيعقد العام المقبل فى الفترة من 7 إلى 18 أبريل 2021، مضيفة: «هذا موقف صعب لجميع المعنيين.. نحن ممتنون لتفهم الجميع ولدعمهم المستمر خلال هذه الفترة الصعبة».

حدائق "ديزنى" ومتاجرها مغلقة وأفلامها متوقفة: السلامة أولاً

الحدائق الترفيهية الأشهر فى العالم، «ديزنى لاند» أغلقت أبوابها، حرصاً من إدارتها على سلامة زوارها، خاصة مع الانتشار السريع لفيروس كورونا.

فى البداية، أعلنت «ديزنى» عن إغلاق حدائقها فى كاليفورنيا، حتى نهاية مارس الجارى، بحسب موقع Metro. كما أعلنت «ديزنى لاند» فى فلوريدا، وباريس أنهم سيغلقون أبوابهم بحلول نهاية الشهر.. كما أُغلقت متاجر التجزئة فى بعض المناطق.

وفى الوقت الذى أغلقت فيه «ديزنى» حدائقها، أعلنت عن تبرعها بمخزون فائض من الطعام، وبحسب موقع Fox news، أن المخزون الفائض من «منتجات الألبان والفواكه والخضراوات والسلع المعبأة والوجبات» سيتم التبرع بها لبنك طعام، وهدفها القضاء على الجوع فى مقاطعة أورانج فى كاليفورنيا. وأوضحت «ديزنى لاند» أنها ستتابع عن كثب إرشادات سلامة الأغذية من خلال التبرعات.

وبجانب إغلاق حدائق «ديزنى»، قررت الشركة تأجيل إنتاج عدد من أعمالها، بسبب مخاوف «كورونا»، وبحسب موقع Daily mail أعلن ممثل ديزنى فى بيان: «لقد اتخذنا قراراً بإيقاف الإنتاج لبعض أفلامنا». وذلك على الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة لـ«كورونا» فى مجموعات ديزنى، لكن التوقف جاء نتيجة الظروف الحالية، والمصالح العامة لطاقم العمل، وأكدت «ديزنى» أنها ستستمر فى تقييم الوضع وإعادة التشغيل فى أقرب وقت ممكن.

ومن الأفلام التى تم تعليق إنتاجها The Little Mermaid، للمخرج روب مارشال، ووفقاً لعدة مصادر بهوليوود، تم تأجيل عدد من الأفلام الأخرى التى كانت فى خطة «ديزنى».

كما قامت شركة ديزنى بالفعل بتأجيل موعد إصدار فيلم «مولان»، الذى كان من المقرر طرحه يوم 27 الشهر الجارى، ولم يتم تحديد موعد العرض الجديد، وهو من إخراج نايكى كارو.

إلغاء The black widow لسكارليت جوهانسون لأجل غير مسمى

وقررت «ديزنى» تأجيل إصدار فيلم Black Widow إلى أجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا. الفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وتؤدى فيه شخصية ناتاشا رومانوف، وهو من إخراج «كيت شورتلاند».

الـ"بوكس أوفيس" يتراجع للخلف.. إيرادات ضعيفة لنجوم كبار

انخفضت أرباح شباك التذاكر بنسبة كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب موقع Deadline.. لتأتى قائمة الـ«بوكس أوفيس» هذا الأسبوع الأسوأ من حيث الإيرادات على مدار سنوات.

«لقد كانت هجرة جماعية من دور العرض لم تشهدها هوليوود من قبل»، كلمات قالها جيف بوك، محلل فى أبحاث الترفيه تابع لشركة Exhibitor Relations، ونقل عنه موقع سى إن إن بيزنس.

شركات الإنتاج تقرر طرح الأفلام إلكترونياً بمقابل 19.99 دولار لتفادى الخسائر

وخلال الأسبوع تصدّر فيلم الأنيميشن onward، الذى أخرجه دان سكانلون، ويقوم بالأداء الصوتى فيه كل من توم أولاند، وكريس برات، وجوليا لويس، قائمة الـ«بوكس أوفيس»، على الرغم من تحقيقه فى أسبوعه الثانى أرباحاً لم تتخط الـ10.6 مليون دولار فقط. الفيلم مدته ساعة و54 دقيقة، وجرى تصويره فى ولاية نيويورك بأمريكا.. وبسبب الإيرادات الضعيفة قرر منتجو العمل طرحه إلكترونياً يوم 3 أبريل القادم، بمقابل 19.99 دولار، وقال مخرج العمل: «نظراً للظروف الحالية، يسعدنا طرح الفيلم على المنصات الرقمية فى وقت مبكر حتى يستمتع الجمهور به فى منازلهم» بحسب موقع Variety.

وفى الترتيب الثانى حل فيلم The bloodshot، لفين ديزل، محققاً أرباحاً 9.2 مليون دولار داخل أمريكا فقط، من إخراج ديف ويلسون، ومن بطولة إيزا جونزاليز، وسام هيوجان، والفيلم من نوعية الأكشن والفانتازى. وفى محاولة من الشركة المنتجة لتقليل الخسائر، صدر قرار بطرح الفيلم إلكترونياً أيضاً.. بحسب موقع Variety.

وفى الترتيب الثالث يحل فيلم «ما زلت أصدق»، بأرباح 9.1 مليون دولار فى أسبوع عرضه الأول، من إخراج وتأليف أندرو وجون إيروين، وبطولة بريت روبرتسون، ويدور حول قصة حياة نجم الموسيقى جيريمى كامب وحكايته مع الحب والخسارة والأمل.

ويأتى فيلم «الرجل الخفى» فى الترتيب الرابع، محققاً إيرادات 5.9 مليون دولار.. فى أسبوع عرضه الثالث، الفيلم بطولة إليزابيث موس وأوليفر جاكسون كوهين وهارييت داير، ومن إخراج «Leigh Whannell»، وينتمى إلى نوعية أفلام الغموض والرعب والخيال العلمى، ويدور الفيلم حول «سيسيليا» التى يرحل حبيبها عن الحياة ويترك لها ثروته، لكنها تشك فى أن وفاته كانت مجرد خدعة، وتكلفة إنتاجه 7 ملايين دولار، بحسب موقع «IMDB».. وفى الترتيب الخامس يحل فيلم The hunt، محققاً 5.3 مليون دولار، وهو من إخراج Craig Zobel.

فيما لم تحقق أفلام القنفذ سونيك لجيم كارى، وطريق العودة لبن أفليك، وفيلم In to the wild، لبطله هاريسون فورد، وفيلم إيما وفيلم Bad boys for life، سوى أرباح قليلة، حيث لم تتخط أرباحها جميعاً حاجز الـ9.5 مليون دولار.