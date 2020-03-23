"الوزراء" عن مصابي فيروس كورونا: مش مصلحتنا إننا نخبي.. بلاش شائعات

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعيش الآن في معركة وعي ويجب أن نحصل على المعلومات من مصادرها الرسمية، حيث ذكر أن منظمة الصحة العالمية اليوم نفت بنفسها إحدى الشائعات، حيث تداول البعض رسائل صوتية لشخص يدعي أنه ضمن فريق عمل منظمة الصحة العالمية في مصر ويتحدث في الرسالة عن مواجهة كورونا.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه يجب على الجميع انتظار بيانات وزارة الصحة والمسؤولين الرسميين، "مفيش أي مصلحة إننا نخبي عدد إصابات فيروس كورونا، وعلى الناس عدم الترويج لأي معلومة دون التأكد من صحتها، في شائعة طلعت برضوا في دولة كبيرة ومن الدول العظمى عن الحكومة هتسيب أسود في الشارع عشان الناس مش بتلتزم بالقعدة في البيت".

وتابع: "لو سمحتهم إحنا الحمد لله كويسين، والدولة تعمل على قدم وساق إنها تقي أولادنا الشر العالمي، كلنا نكون على قد المسؤولية وعدم الانسياق وراء أي شائعة على مواقع التواصل ونشوف الصفحات الرسمية بتاع الوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة الصحة، ونشوف البيانات الرسمية اللي بتصدر منها، رئيس الجمهورية طلع بنفسه يطمن الناس".

وواصل: "بقول لرجال الأعمال نتشارك عشان حاجة مهمة أننا ندعم ولادنا اللي هما أعمال غير منتظمة، الناس اللي بتاكل عيش من العمل اليومي، يجب أن نتكاتف، صندوق تحيا مصر سيخصص جزء كبير هيوجه للعمالة غير المنتظمة من تلك التبرعات، وفيه مناقشات لعمل صندوق إدارة الأزمات لدعم العمالة غير المنتظمة، كلنا في مركب واحد أمام فيروس يمثل تهديدا للعالم كله، لازم نتكاتف عشان نعدي".